Considerată una dintre echipele favorite la câștigarea titlului în acest sezon, Rapid ocupă deocamdată locul al cincilea în Superligă, cu 11 puncte acumulate după șapte etape jucate. Giuleștenii au câștigat cu "U" Cluj (3-0), Farul (3-1) și FCU Craiova (5-3), au remizat cu Sepsi (0-0) și Botoșani (2-2) și au pierdut cu Voluntari (1-2) și Petrolul (0-2).

Atmosfera e una tensionată, galeria întorcându-se împotriva președintelui Daniel Niculae, căruia îi reproșează transferurile din această vară, numirea lui Cristiano Bergodi ca antrenor principal, în detrimentul lui Marius Șumudică, și relația rece cu liderii peluzei. Florin Manea, fiului legendei rapidiste Nicolae Manea și fostul director sportiv al echipei, crede că pentru o parte a problemelor ar trebui tras la răspundere acționarul minoritar Victor Angelescu.

"I-am zis lui Daniel Nicolae o să ajungă să îl înjure lumea din cauza lui Victor Angelescu"

"La Rapid, fiecare trebuie să-și facă treaba lui. I-am zis lui Daniel Nicolae că o să ajungă să îl înjure lumea din cauza lui Victor Angelescu. Pentru că așa mi s-a întâmplat mie, el făcea transferurile și mi le punea mie în cârcă. Pentru el este perfect tridentul ăsta, că el se ascunde în spatele lor. 'Domnule, la noi sunt oamenii care se ocupă'.

Pentru Angelescu este cel mai ușor lucru. Eram eu, el și Pancu. Cădeam eu și Pancu pe transferurile lui. Pe urmă au fost Mutu, Bergodi și Niculae. El se bagă și ponoasele le trage Nico cu Bergodi. Du-te băi băiatule la tine în birou! Stai acolo, finanțează, caută sponsori. Ce cauți tu la fotbal, nu știu, că nu ești calificat! Nu a fost fotbalist, nu l-am găsit pe nicăieri la echipe de juniori. Nu ai nicio calificare, nu ai făcut nicio școală pentru așa ceva. Acum patru ani nu știam cine e Angelescu.

"De Șucu nu zic nimic rău, omul bagă bani. Dar copilul ăsta, Angelescu, e ceva de speriat"

El se tot supără pe mine, pune Rapidul să dea comunicate. Stai, mă, că eu te critic pe tine, nu am nimic cu clubul. Am zis eu vreodată ceva rău de Rapid? 'Vă rugăm, bla-bla, să nu mai atacați Rapidul'. Eu vă spun ceva. Victor Angelescu, și chiar Dan Șucu, nu se confruntă cu Rapidul. Sunt doi oameni paraleli de Rapid, care au venit și au investit. Nu se suprapun cu aproape nimic din ce înseamnă spiritul Rapidul, cu tot respectul că bagă bani sau ce fac ei. Dar eu, ca fost jucător, ca rapidist de la naștere, ca fiul unei legende a clubului, pot să-mi dau cu părerea despre Rapid și despre acționarii Rapidului.

De Șucu nu zic nimic rău, niciodată. Omul bagă bani, vine frumos cu soția, își ia fularul, șapca, se îmbracă în alb-vișiniu, aplaudă. Ok, asta nu-l face mai rapidist ca mine, niciodată. Poate să mai investească încă 200 de ani. Dar e de apreciat. E un om care respectă Rapidul, înțelege fenomenul, știe pe partea de business, deleagă responsabilitățile. Nu face el mobila la el la firmă, are designeri, ingineri, tâmplari. Nu dă el la rindea și nu bate cuie.

Dar copilul ăsta, Angelescu, e ceva de speriat. Mulți au ajuns la vorbele mele. I-a dat afară pe toți care au ridicat Rapidului, pe Niculescu, care l-a adus la Rapid, pe Burcă. El face greșelile și am plătit noi. Nepromovarea în prima ligă i se datorează lui. În iarna aia, când eram pe locul doi, i-am făcut un referat că nu mai putem continua cu Pancu pentru că nu mai e compatibil. Am vrut să-l aduc pe Dugandzic la Liga 2, unde cred că dădea 40 de goluri, să-i dea 10.000 de euro pe lună și să promovăm la pas. Angelescu a zis că a vorbit cu Pancu și l-au luat pe Vali Alexandru.

"Angelescu are o mare calitate: e de o perversitate ieșită din comun"

Când nu am promovat, au dat vina pe mine pentru transferuri și pe Alexa. Are o mare calitate: e de o perversitate ieșită din comun. A zis de față cu mine că, atâta timp cât el trăiește, Niculae și Maftei nu mai au ce să caute la Rapid. Se pare a murit, nu mai are puls. E un om care te aruncă din barcă imediat. Știi vorba aia 'iubesc trădarea, urăsc trădătorii'. El e cel mai mare trădător.

Am spus public că el îmi cerea 15% din transferuri și toată lumea s-a supărtat pe mine. El nu a zis nimic de chestia asta. Cum să zică, dacă e adevărat? A pus Rapidul să dea comunicat. I-am propus public: 'Dragul meu, hai să mergem la detectorul de minciuni. Să ne pună ăia întrebări, să ne studieze pulsul'. Nu o să vrea niciodată și nici nu o să mă dea în judecată.

Rapid are o echipă bună pentru Liga 1, au un antrenor bun. Mie îmi place Bergodi. E un antrenor italian, echilibrat, diplomat, bine pregătit. Să vedem dacă se pot bate cu FCSB. Poate fi anul antrenorului Gigi Becali, că îl așteptăm de 25 de ani să ia un titlu ca antrenor principal. Oricum știe mai mult fotbal ca Victor Angelescu. E de mai mult timp în fotbal, a văzut mai multe, s-a ars pe banii lui. Angelescu nici nu mai plătește dacă greșește, am văzut că devine un acționar din ce în ce mai mic. A fost și el de acord, că în actul constitutiv al Rapidului scria că nu puteai să mărești capitalul decât dacă aveai peste 60%.

"I-aș da un sfat, dacă nu vrea să ajungă înjurat, să stea liniștit la biroul lui"

Omul și-a dat seama că nu are bani să țină Rapidul. I-aș da un sfat, dacă nu vrea să ajungă înjurat, să stea liniștit la biroul lui. Rămâne cu 10% sau cât are, Rapidul o să fie un club profitabil, o să-și ia niște bani. Stai liniștit, du-te la tribuna oficială, aplaudă și cântă cu galeria. Cu omul Victor Angelescu nu am nimic, ne-am mai întâlnit. A reușit în afaceri, ce a făcut, ce n-a făcut, a băgat niște bani la Rapid. Dar despre conducătorul Victor Angelescu nu pot să tac, pentru că știu cum lucrează și e ceva jenant.

Eram la birou, venea cu laptopul și îi arăta lui Pancu 'Uite, băi, cum intră ăsta în careu!'. Stăteam în spatele lor și mă uitam la ei. M-am ridicat să plec. 'Vino încoace, să vezi!'. 'Ce să văd, văd că le știți voi pe toate'. Le făcea fișe jucătorilor mei. Odată, la o petrecere, mi-a zis 'Pe toți impresarii i-am făcut, pe tine n-am reușit! Mă uit câte trei zile și tu în cinci minute știi mai bine ca mine'. Zic 'Băi, Victore, tu m-ai adus la Rapid ca să faci concurență cu mine? Ca să vezi dacă ești mai bun ca mine?'. Problema lor e că nici nu vor să învețe, o țin pe a lor.

"Nu cred că o sa mai aibă așa forță în club și ușor-ușor o să se convingă și Șucu de el"

A mai fost o fază tare cu el. Eram pe stadion cu un fost jucător cu vreo 400 de meciuri în prima ligă și vreo 900 de meciuri ca antrenor. Ne uitam la o fază zice omul că la faza aia a greșit jucătorul cutare. Angelescu, din spate, a zis 'Nu e așa domn' profesor, a greșit celălalt'. Ne uitam la el... Băi, nene, mă contrazici pe mine, dar omul ăsta are o mie și ceva de meciuri jucate și antrenate, cât nu ai tu văzute la televizor!

Dacă îl contrazici pe el, înseamnă că ești cu un tupeu ieșit din comun. Nu pot să nu-i remarc tupeul. A zis și Marian Rada că venea peste el, lua creta și scria pe tablă, când era antrenor la tineret. Nu cred că o sa mai aibă așa forță în club și ușor-ușor cred că o să se convingă și Șucu de el. Și cred că Bergodi nu e omul să intervină peste el, când l-a invitat afară din vestiar pe Gigi Becali. Cu Pancu vorbea de echipă, se întâlneau în privat.

Sunt tot la faza de judecată în România cu clubul. Procesul e pe rol din octombrie 2022, se face anul și nici acum nu s-a încheiat procesul. Justificarea e că sunt aglomerați. Dar mă duc la TAS indiferent de ce verdict se dă aici. Mai mult mă ambiționează cu amânările astea. Eu am plecat în 2020, mi-a zis Angelescu să nu mai vin. Nu am mai venit, dar ei nu mi-au întrerupt contractul. Mai aveam un an, nu a încetat nimic. După ce am cerut banii pe anul ăla, zic că nu am mai venit la muncă. Nu am semnat nimic, am stat departe, dar am făcut scouting, le-am propus jucători. Acum zic că nu-mi dau banii pentru că am plecat.

Florin Manea, relație rece cu Daniel Pancu, după un episod petrecut la Rapid

Cu o săptămână înainte să am discuția cu Angelescu despre rămânerea la Rapid, m-am întâlnit cu Daniel Pancu la o masă organizată. Șefii galeriei, 'domne, vrem să-l aducem pe Pancone înapoi ca președinte!'. Eu am fost de acord. Pancu mă ia în brațe, mă pupă. 'Mâine mă duc la Victor, cinci ani să-ți facă contractul. Vorbesc eu cu el'.

A doua zi dimineață mă întâlnesc cu Victor și îmi arată mesaj de la Pancu. 'Dacă îl mai ții pe Florin, eu nu mai vin!'. M-a pupat pe obraz și m-a mințit, ca știți voi cine din Biblie... Putea să nu zică nimic, să bem un pahar și să la revedere. Nu înțeleg de ce fac lucrurile astea. Eu îi cunosc bine pe toți, mulți sunt rapidiști doar când sunt ei la Rapid, în rest țin ghină. Nimeni nu are curajul să le spună asta, eu le spun în față tuturor. Nu am mai vorbit cu Pancone, pentru că am avut cu el divergențe, eu le spuneam lucrurilor pe nume. Ceea ce l-a deranjat", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea