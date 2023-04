CSA Steaua a înregistrat deja o victorie în play-off, în două partide. Formația dirijată de Daniel Oprița a învins-o pe Unirea Dej acasă cu 3-0 și a pierdut cu Oțelul Galați, scor 2-3, în deplasare.

Marius Lăcătuș, verdict clar: „Știu când se vor alătura toți echipei CSA Steaua”

Marius Lăcătuș, fost antrenor al celor de la CSA Steaua, a evidențiat faptul că în momentul în care „militarii” vor promova în primul eșalon al României, atunci vor beneficia și de mai mulți suporteri.

„Atât timp cât sunt discuțiile astea, cine e Steaua adevărată, cine nu e, cine are palmaresul, cine nu-l are... Suporterul poate alege. Și știi cum e, suporterul are și el mândria lui. Poate fi prezenta alături de o echipă care joacă în Superliga, care joacă în cupele europene, care dă jucători pe la echipa națională.

Eu sunt sigur că suporterii adevărați și aici nu mă refer doar la cei din București. În momentul în care Steaua ar reuși să promoveze, eu sunt sigur că majoritatea suporterilor și din țară se vor alătura acestei echipe. Și ei au orgoliul lor, vor să joace la cel mai înalt nivel. Ori dacă tu ești în liga a 2-a și nu ai drept de promovare, mai greu”, a spus Marius Lăcătuș la emisiunea „Națiunea Stelistă” de la Asociația Steliștilor 1947.

Cum arată play-off-ul din Liga a 2-a