FCSB completează podiumul în play-off-ul Superligii cu 34 de puncte. Formația dirijată de Elias Charalambous se află la un punct de ocupanta locului secund, CFR Cluj (35 de puncte), și la cinci puncte de liderul Farul Constanța (39 de puncte).

Ce a spus Florin Gardoș despre șansele la titlu ale FCSB-ului

Florin Gardoș, fost jucător la FCSB, a evidențiat faptul că șansele la titlu ale grupării din Berceni sunt mici. De asemenea, fostul stoper a precizat că în ciuda „instalării” lui Charalambous pe banca tehnică, Mihai Pintilii are în continuare un rol important la echipa „roș-albastră”.

„Din ce am văzut, Mihai Pintilii are un rol important în continuare, dar jocul celor de la FCSB a scârțâit în play-off. Cred că șansele lor la titlu sunt mici, din moment ce sunt deja la al treilea antrenor.

Am spus că ar fi o minune ca FCSB să câștige campionatul. Cred că Farul are prima șansă la primul loc, în condițiile în care CFR Cluj a fost mult sub așteptări până acum”, a spus Florin Gardoș, potrivit ProSport.

CFR Cluj - FCSB 1-1

Ardelenii au început în forță partida de pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. Daniel Birligea a deschis scorul în minutul 19 și a asigurat avantajul lui CFR Cluj în prima repriză.

În partea a doua a meciului, Florinel Coman a restabilit egalitatea în minutul 68. În minutele de prelungire, Billel Omrani a dat lovitura pentru FCSB, dar VAR-ul a intervenit și a anulat reușita.

În consecință, cele două echipe au împărțit punctele și se vor pregăti pentru următoarele meciuri

CFR Cluj o va înfrunta pe Sepsi OSK sâmbătă, 15 aprilie, de la ora 19:00, în timp ce „roș-albaștrii” se vor duela cu liderul Farul Constanța luni, 17 aprilie, de la ora 20:30.