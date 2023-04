Florin Talpan s-a luat și de Eduard Novak pentru că îi permite FCSB-ului să joace în Ghencea: „CSA este unicul propietar legal!”

FCSB a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție rejudecarea procesului în care FCSB și CSA Steaua se luptă pentru palmaresul din 1947 - 1998 al legendarului club roș-albastru. De atunci, Florin Talpan și Gigi Becali continuă să-și împartă ironii și reproșuri.

Florin Talpan îl trage la răspundere le Eduard Novak

Numai că juristul Clubului Sportiv al Armatei nu are ceva de împărțit doar cu patronul FCSB-ului. Recent, Eduard Novak a afirmat că clubul patronat de Gigi Becali, dacă va plăti chirie, are tot dreptul să joace pe stadionul din Ghencea, pentru că toate costurile sunt suportate din bugetul de stat al României.

La auzul acestor declarații, Florin Talpan a emis un comunicat în care îl somează pe ministrul Tineretului și Sportului să-și prezinte scuzele pentru că nu respectă anumite hotărâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție. Totodată, juristul MApN i-a reamintit lui Eduard Novak că Gigi Becali s-a folosit abuziv de numele și brad-ul Stelei București.

„Steaua București joacă pe stadionul Steaua din Bd. Ghencea. Echipele de fotbal și rugby ale Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti evoluează pe stadionul Steaua.

Nu este normal ca un ministru din Guvernul României să sfideze în mod public legile ţării si deciziile definitive pronunțate de instanțele din România. Este revoltător ca un ministru din Guvernul României să apere public şi să promoveze furtul de identitate dovedit prin deciziile definitive ale instanţelor.

Domnule ministru, prin afirmaţiile dumneavoastră încălcaţi public articolul 45 din Legea Sportului care prevede că: Structurile sportive dețin exclusivitatea (…) dreptului de folosință asupra siglei/emblemei proprii.

Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti este UNICUL proprietar legal al numelui al mărcii si al palmaresului, iar dreptul său de proprietate este unul exclusiv!

Vă reamintesc, domnule ministru, că ÎCCJ a decis, definitiv si irevocabil, încă din anul 2014, faptul că FCSB a folosit ilegal brandul Steaua Bucuresti, iar clubul înfiintat de Gigi Becali în anul 2003 nu a avut niciodată dreptul legal de a folosi numele si marca 'Steaua'.

FCSB și-a însușit în mod ilegal numele si marca 'Steaua Bucuresti' – un brand naţional aflat în proprietatea MApN si a Statului Român. Prin aceeaşi decizie din anul 2014, ÎCCJ a stabilit că Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti nu si-a cedat niciodată patrimoniul – marca, numele şi palmaresul – către alte entităţi sportive sau comerciale.

Vă recomand, domnule ministru, să citiți cu atenție Constituția României. Veți afla de acolo că România este un stat de drept în care Justiţia se realizează în numele legii, iar deciziile pronunţate de instanţele de judecată nu pot fi ignorate sau reinterpretate după bunul plac ci trebuie respectate întru totul şi exact în spiritul în care au fost pronunţate şi al legii!

Altfel, domnule ministru, este absolut revoltător că, în loc să respectaţi deciziile pronunțate de instanțele de judecată si în loc să apăraţi interesele Statului Român, aţi ales de bună voie şi nesilit de nimeni, rolul de avocat al unor persoane care se laudă zi de zi că pentru ei nu contează deciziile instanţelor şi nici legile Statului Român.

Nu înţeleg de ce nu luaţi atitudine şi măsuri legale domnule ministru, pentru recuperarea prejudiciului de 37 milioane de euro de la FCSB, prejudiciu adus statului român în folosirea ilegală a mărcii Steaua, în schimb sunteţi indignat ca acestei echipe de 'comună' nu i se permite să joace pe stadionul Steaua!

Adică, FCSB prin avocaţii lui, solicită instanţei decăderea din drepturile conferite asupra patru mărci înregistrate la OSIM şi aflate în patrimoniului Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti şi al Statului român, au datorie la statul român şi la clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresţi 37 milioane de euro, şi dumneavoastră domnule ministru doriţi să fim prieteni cu ei? Eventual să le dăm şi palmaresul cadou pentru care suntem în litigiu? Asta vreţi?

Noi nu!

Aţi mai greşit faţă de Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti şi față de Sportivi ai Clubului, demult, când aţi afirmat public 'că s-a înţeles greşit'? Şi acum am înţeles greşit? Şi acum s-a înţeles greşit?

Cred că ar trebui să vă cereţi scuze public domnule ministru! Este inadmisibilă atitudinea dumneavostră față de bunurile, averea statului român!”, a declarat Florin Talpan pentru Fanatik.

Declarația lui Eduard Novak de la care s-a enervat Florin Talpan

„Sincer, am spus tot timpul părerea mea. Uitați-vă la Arcul de Triumf. Din start am spus că o bază sportivă de genul, în care numai gazonul costă 30.000 de euro lunar, trebuie administrată astfel încât costurile să iasă măcar. Acum joacă Dinamo, o să joace Steaua, avem alte evenimente și suntem pe plus la Arcul de Triumf. Și are loc și rugby. Așa trebuie administrat!

La Ghencea cine plătește? Statul plătește. Sper să își schimbe atitudinea (n.r - Florin Talpan). La un moment dat, trebuie să se uite și el în bugetul lui, ce face cu banii aceia”, a spus Eduard Novak, la gala Alexandrion.