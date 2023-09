Mandorlini a comentat convocarea lui Bîrligea la națională și a numit un jucător de la CFR care mai merita să fie luat de Iordănescu la prima reprezentativă

Andrea Mandorlini a comentat la finalul partidei de sâmbătă seara mai multe subiecte. A spus că echipa sa nu a stat OK din punct de vedere în startul confruntării cu formația lui Ilie Poenaru și Marin Dună, dar și-a exprimat opinia și în privința convocărilor făcute de Edward Iordănescu pentru partidele cu Kosovo și Israel.

Mandorlini, discurs "cu de toate"

"A fost un meci ciudat, am avut multe ocazii de poartă în primele 15 minute. Am fost curajoși, suntem o echipă puternică atunci când jucăm bine. Suntem periculoși, am avut multe ocazii, scorul e just, iar victoria meritată.

În opinia mea, la nivel emoțional eu cred că nu am jucat foarte bine la începutul meciului. Am avut puține emoții, nu am fost la nivel mental cel mai bine mai ales că venea această pauză, mulți dintre ei (n.r.: jucătorii de la CFR) aveau cumpărate biletele de avion", a declarat Andrea Mandorlini, la finalul partidei de la Voluntari.

Mandorlini a vorbit și despre convocarea lui Daniel Bîrligea la echipa națională de seniori. Atacantul de la CFR a fost convocat în premieră de selecționerul Edward Iordănescu.

"Suntem foarte mândri că Bîrligea a fost convocat la națională, azi a avut foarte multe ocazii, trebuie să stăm relaxați, e un jucător puternic. Azi a avut multe ocazii, dar trebuie să marcheze mai mult. E un jucător de echipă", a continuat Mandorlini.

Întrebat dacă mai merita vreun jucător de la CFR să fie convocat pentru partidele cu Kosovo și Israel, tehnicianul italian a dat un singur nume: "Poate și Vasile Mogoș merita să fie convocat la națională".

Gazdele au deschis scorul în minutul 27, când Dumiter a profitat de o fază creată de Boboc şi l-a învins pe portarul clujenilor, Răzvan Sava. Ilfovenii au continuat atacurile şi Sigurjonsson a trimis în bară, în minutul 32. Oaspeţii au egalat în minutul 42, când Otele a înscris din pasa lui Muhar. În minutul 45+1 a marcat şi Muhar, cu un şut din careu, şi CFR a intrat în avantaj la pauză, scor 2-1. Tot Muhar a dus scorul la 3-1 în minutul 57, la o respingere greşită a lui Matricardi, iar nou intratul Juricic a închis tabela în minutul 90+1 chiar la debutul în Superligă. Clujenii câştigă duelul de la Voluntari, trecând pe primul loc al clasamentului, cu 16 puncte, cel puţin până la finalul meciului dintre FCSB şi Universitatea Craiova.

FC VOLUNTARI: Vâlceanu - Ricardinho, Matricardi, Armaş, Boboc – Crepulja (Cocian 84) – Dumiter (Carnat 65), Raţă (M. Răduţ 66), Sigurjonsson (D. Florea 66), D. Andrei (A. Niţă 84) – Nemec. ANTRENOR: Ilie Poenaru

CFR CLUJ: R. Sava - Mogoş (C. Manea 85), Ajeti, Kresic, Camora - Muhar, Tachtsidis (R. Filip 85), Cvek – Otele (Juricic 74), Bîrligea (Jefte Betancor 74), Avonou (Morgan 74). ANTRENOR: Andrea Mandorlini

Cartonaşe galbene: Matricardi 37 / Kresic 22

Arbitri: Florin Andrei – Ferencz Tunyogi, Adrian Voicu – George Găman