România continuă în septembrie parcursul spre Campionatul European – Germania 2024 cu două confruntări importante pe teren propriu:

Sâmbătă, 9 septembrie, 21:45, Arena Naţională: România – Israel



Marţi, 12 septembrie, 21:45, Arena Naţională: România – Kosovo

Selecţionerul Edward Iordănescu a convocat un lot format din 26 de jucători pentru jocurile din această lună

Eduard Iordănescu și-a expus gândurile într-o scrisoare redactată pentru suporterii naționalei înaintea dublei de foc cu Israel și Kosovo. Printre altele, selecționerul a anunțat că pe lângă jucătorii deja convocați, mai are în vedere fotbaliști care ar putea reveni în selecționata tricoloră.

Naționala României se află pe locul secund în Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din Germania. Seria e condusă de reprezentativa Elveției, cu care tricolorii au remizat în ultimul meci, scor 2-2 la Lucerna, în urma dublei lui Valentin Mihăilă.

Iată mai jos textul publicat pe siteul Federației Române de Fotbal.

"Ne aflăm în fața unui moment important în drumul nostru spre EURO 2024. Meciurile cu Israel și Kosovo reprezintă o șansă mare de a lua o opțiune serioasă de calificare. E o oportunitate pe care am câștigat-o luptând în meciurile de până acum și de care trebuie să profităm, trebuie să abordăm aceste partide cu determinare și concentrare maxime! Avem șansa reală de a reveni la Campionatul European după 8 ani de zile.

Cred că avem calitatea și valoarea necesare să ne impunem și să ne urmăm visul. Am încredere în jucători și în spiritul lor de sacrificiu. Parcursul din aceste preliminarii a arătat că această echipă poate și, mult mai important, că luptă până la final pentru obiectivul pe care ni l-am propus.

Nu vreau să vorbesc despre jucătorii care ne lipsesc din motive medicale. Așa cum am mai spus-o, sunt aici, împreună cu staff-ul meu, pentru a găsi soluții, nu alibiuri. Selecția pentru aceste două partide nu s-a bazat doar pe talentul individual. Mai sunt jucători pe care îi monitorizăm, au fost alături de noi și forma lor la club este bună, dar am preferat la acest moment, pentru o provocare de acest nivel, să mizăm pe jucători cu mai multă experiență la națională și care au fost mai mereu parte a acestui nucleu.

Totodată, sunt fotbaliști care ar putea reveni în circuitul naționalei, dacă evoluțiile lor bune recente vor deveni o constantă. Am plecat pe un drum și continuăm pentru că eu am convingerea că aceasta este calea spre Campionatul European. Consider că forța grupului și coeziunea pe care acești jucători o demonstrează pe teren, cât și în afara lui, ne pot duce acolo unde ne dorim cu toții. Avem obligația de a reprezenta cu cinste România și fotbalul nostru, iar deznodământul parcursurilor din cupele europene din aceste zile ne obligă și mai mult.

Mesajul meu merge și către suporterii echipei naționale. Dragi români, să fim uniți și să-i susținem cu toții pe jucătorii noștri în aceste meciuri ce ne pot duce atât de aproape de calificare. Haideți să demonstrăm că suntem o adevărată echipă și că Luptăm Împreună! Avem nevoie de susținerea voastră și cred cu tărie că pe Arena Națională, cu 50.000 de români în tribună, putem obține orice ne propunem.

Cu încredere, spirit, muncă și coeziune vom ajunge la EURO 2024!

PORTARI

Horaţiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ştefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanţa, 0/0)

FUNDAŞI

Andrei Raţiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăguşin (Genoa | Italia, 7/0), Bogdan Racoviţan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2)

MIJLOCAŞI

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluţă (Farul Constanţa, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 60/12), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 46/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 12/0), Olimpiu Moruţan (Ankaragucu | Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 12/3)

ATACANŢI

George Puşcaş (Genoa | Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)