Reprezentativa lui Edward Iordănescu va primi vizita Israelului (9 septembrie, 21:45) și a lui Kosovo (12 septembrie, 21:45) în etapele cinci și șase din preliminariile EURO 2024.

Sorin Cârțu, reacție sinceră după ce a văzut lotul naționalei. "Ei lipsesc"

Sorin Cârțu, fost președinte la Universitatea Craiova, a remarcat faptul că doi jucători de la echipa din Bănie ar fi trebuit să fie convocați de către Edward Iordănescu la națională: Andrei Ivan și Alexandru Mitriță.

„La ce fond de jucători are România, Ivan și Mitriță ar putea fi la națională, dar depinde ce are el (n.r. – Edi Iordănescu) în minte. Părerea mea este că ar trebuie să fie la națională. Ivan are calități, caracteristici bune pentru fotbalul european de viteză, dar acum contează și cine îl pune în evidență.

Nu e nici într-o formă deosebită, maximă, nu a arătat precum Mitriță. Sunt niște jocuri de casă și ai nevoie de niște jucători din ăștia care să-ți închege jocul, care să vină pe combinații. Mitriță e un jucător de combinație și e nevoie pentru partidele cu Kosovo și Israel”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Fanatik.

Edward Iordănescu a mizat pe alți doi fotbaliști de la Universitatea Craiova: Nicușor Bancu și Vladimir Screciu. Bancu are deja 28 de selecții la națională, în timp ce Screciu se află la a doua convocare.

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 7/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 60/12), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 46/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 12/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 12/3)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)