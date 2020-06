Prima reactie din partea LPF dupa cazul de Covid-19 confirmat la Dinamo! Ce se intampla cu partida Dinamo - Chindia

Justin Stefan, Secretarul General LPF, a declarat ca anuntul despre cazul pozitiv de coronavirus de la Dinamo Bucuresti este adevarat.

El sustine ca soarta meciului dintre Dinamo si Chindia Targoviste o sa depinda de acheta epidemiologica efectuata de DSP.

De asemenea, Justin Stefan sustine ca magazionerul infectat nu a luat contact cu jucatorii in timpul cantonamentului de la Saftica.

"Campionatul merge mai departe. Cazul respectiv nu e din randul jucatorilor. Nu e un caz din randul jucatorilor sau din staff-ul medical, suntem in contact cu clubul Dinamo. Am fost informati ca medicul clubului incearca sa ia contact cu DSP, iar DSP, care e competenta, va lansa o ancheta epidemiologica. In cadrul anchetei epidemiologice, se vor stabili persoanele, care au luat contact. Contact apropiat! E foarte important. Pana la momentul finalizarii anchetei epidemiologice, clubul nu poate fi programat! Nu exista un termen legal pentru finalizarea anchetei epidemiologice", a declarat Justin Stefan pentru LPF.

Secretarul General LPF a mai spus ca daca ancheta epidemiologica se va finaliza pana la momentul programarii meciul, partida se va juca. Daca se va stabili ca jucatorii au intrat in contact cu persoana infectata, aceastia vor trebui sa stea in izolare 14 zile.

"Variantele pentru Dinamo sunt: se finalizeaza pana la momentul programarii meciului, prima varianta, si se joaca. Nu se finalizeaza ancheta epideomilogica si se amana meciul. Se finalizează ancheta si se stabilesc cei cu care a luat contact, iar meciul intra la reprogramare. Daca se stabileste mai devreme ca jucatorii au avut contact cu persoana respectiva, acestia intra in izolare 14 zile si partida nu se mai poate disputa. Pana la momentul finalizarii anchetei epidemiologice, nu se programeaza partida", a spus Secretarul General LPF.

