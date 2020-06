BREAKING NEWS | Dinamo - Chindia, sanse mari sa nu se mai joace! Fotbalistii 'cainilor' pot fi plasati in carantina: decizia e in mainile DSP

Lucrurile iau o intorsura neasteptata in Liga 1 dupa ce a fost depistat oficial primul caz de Covid-19.

UPDATE 12:35: Potrivit surselor www.sport.ro, DSP a instiintat clubul Dinamo ca daca pana maine se va finaliza ancheta, meciul se va putea disputa. DSP va stabili cu exactitate persoanele cu care a intrat magazionerul in contact. Pana in momentul in care ancheta va fi finalizata, partida Dinamo - Chindia nu va putea fi programata.

Magazionerul echipei Dinamo a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, iar fotbalistii din Stefan cel Mare risca sa fie bagati in carantina.

Potrivit informatiilor www.sport.ro, daca se confirma faptul ca magazionerul a luat contact cu jucatorii, procedura va obliga toata echipa sa stea in cantonament 14 zile.

Dinamo nu a reusit sa ia legatura pana in acest moment cu Directia de Sanatate Publica. Rezultatele finale vor sosi in cursul zilei de astazi, iar DSP va determina procedura care va fi luata.