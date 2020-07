Ljuban Crepulja nu mai suporta sa stea internat: "Spitalul din Giurgiu e mizerabil!" Cum se simte fotbalistul Astrei

Meciul dintre Astra si Universitatea Craiova a fost amanat dupa ce Ljuban Crepulja, fostbalist din lotul giurgiuvenilor, a fost depistat cu COVID-19.

Mijlocasul croat a oferit detalii despre starea sa de sanatate si despre modul cum il trateaza medicii de la spital.

De asemenea, el a spus ca spitalul este mizerbil si ca i se administreaza paracetamol pentru febra.

"O sa stau două zile aici. Spitalul din Giurgiu e mizerabil. Pana acum ma simt foarte bine. Nu am avut dureri sau simptome serioase, doar fierbinteala.

Imi dau paracetamol pentru starea febrila, in rest nimic. Acum ma simt perfect. Am mers cu aer conditionat in masina. Ar putea fi de la asta? Probabil", a spus fostbalistul Astrei pentru Gazeta.