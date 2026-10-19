Laurențiu Reghecampf s-a inspirat de la Marius Baciu? Surpriza pregătită pentru FC Voluntari – FCSB

FCSB este la al doilea meci cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, după debutul cu dreptul al antrenorului venit în această toamnă.

Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 meciul de pe teren propriu cu Oțelul, grației reușitei lui Alexandru Stoian.

Pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf urmează meciul cu FC Voluntari, din runda a 12-a din Superliga, care va avea loc luni, de la ora 21:00 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Surpriza pregătită de Laurențiu Reghecampf pentru meciul cu FC Voluntari

FCSB are mai mulți jucători indisponibili, printre care și Alexandru Stoian, care a avut COVID. Astfel că, Reghecampf este nevoit să improvizeze pe anumite poziții echipa de start din meciul cu ilfovenii.

Conform fanatik.ro, Târnovanu va începe titular în poartă, Crețu, Dawa, Duarte și Pădurariu vor fi cei patru apărători, în timp ce la închidere vor juca Muhar cu Radunovic.

Folosirea jucătorului muntenegrean la mijlocul terenului în locul lui Ofri Arad va fi marea surpriză a lui Reghe. Radunovic a mai jucat pe acea poziție în acest sezon când antrenor la FCSB era Marius Baciu.