La conferința de presă premergătoare jocului, Laurențiu Reghecampf a anunțat că unul dintre absenții de la această partidă va fi Alexandru Stoian. Tânărul atacant a fost diagnosticat cu COVID-19 și a ratat antrenamentele cu echipa din ultima săptămână.

Alexandru Stoian, în lotul lui FCSB pentru meciul cu FC Voluntari

Deși era scos din calcule de Reghecampf, Stoian va face parte din lotul lui FCSB pentru meciul de la Voluntari, anunță Mihai Stoica. Rămâne de văzut dacă fotbalistul de 18 ani va prinde și minute.

"Stoian a avut COVID. A trecut de perioada de 5 zile în care putea să infecteze pe cineva, iar astăzi (n.r - duminică) a făcut primul antrenament cu echipa.

Va fi în lot mâine (n.r - luni). El se antrenase separat, nu a avut simptome. Nu și-a pierdut pregătirea. S-a antrenat în fiecare zi, dar singur", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Stoian a fost talismanul lui Reghecampf la debutul în cel de-al treilea mandat. Atacantul, introdus în repriza secundă, a marcat unicul gol al meciului cu Oțelul Galați, după o centrare a lui Crețu.

În schimb, FCSB nu îl va avea în lot pe Denis Drăguș, care acuză în continuare probleme medicale. Internaționalul este așteptat să revină la derby-ul cu Rapid, de la finalul săptămânii.