Cele două grupări își dau întâlnire la Voluntari, pe stadionul ”Anghel Iordănescu”. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Ultima întâlnire dintre Voluntari și FCSB în Ilfov a avut loc în februarie 2024, când gruparea roș-albastră s-a impus cu 2-1 pe stadionul ”Anghel Iordănescu”

Ce a postat FCSB pe rețele în ziua meciului cu FC Voluntari

În ziua meciului, FCSB a publicat pe rețelele sociale informații cu privire la vânzarea biletelor pentru ultimul meci din a 12-a rundă din sezonul regulat al Superligii României.

”Biletele pentru partida de la Voluntari pot fi achiziționate online. Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB.

La Voluntari, pe stadion, un bilet la loja ultra VIP costă 300 de lei, la tribuna 1, 80 de lei, la tribuna a 2-a, 120 de lei, iar la peluza oaspeților, 70 de lei.