Se păstrează tradiția din ultimii ani, în campionatul saudit: în fiecare sezon, la echipele aflate la retrogradare se regăsesc jucători din România! Acum, în această postură nedorită, a ajuns Mihai Lixandru.

Plecat pe cai mari de la FCSB, în schimbul unui salariu anual de 600,000 de euro, Lixandru trăiește o perioadă de coșmar, cum n-a avut niciodată din 2023 încoace, cât timp a fost la clubul patronat de Gigi Becali. Aici, inclusiv în ultimul său sezon, în care echipa a ajuns în play-out, FCSB a alternat meciurile reușite cu cele slabe. Acum însă, la Al-Fateh, în Arabia Saudită, Lixandru face parte dintr-o formație prăbușită!

Mihai Lixandru, șapte înfrângeri în 11 meciuri, în acest sezon

Ieri, în etapa a 10-a din Saudi Pro League, coșmarul stoperului român i-a adus încă un eșec: 2-3 cu Al-Khaleej pe teren propriu. Și, colac peste pupăză, echipa lui Lixandru a „reușit“ să piardă, după ce a avut 2-0 pe tabelă, în minutul 60! Ultima jumătate de oră însă a fost o catastrofă pentru gazde! Pentru că Al-Khaleej a întors rezultatul, marcând de trei ori, în minutele 78, 84 și 90+3!

Lixandru, integralist, a asistat neputincios la acest dezastru și a încasat și un „galben“, în minutul 89.

În urma acestui eșec, al 7-lea în 11 meciuri în toate competițiile în acest sezon, echipa lui Lixandru a rămas în zona retrogradării, pe locul 16 din 18 în Saudi Pro League. Singura consolare pentru Al-Fateh e că se află la egalitate de puncte cu ocupanta poziției a 15-a, prima care asigură rămânerea în prima ligă.