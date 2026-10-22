SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se pregătesc de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei este, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Marius Șumudică a numit favorita din FCSB - Rapid

De la numirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, FCSB a înregistrat două victorii la rând. Totuși, rivala din București parcurge o formă mult mai bună, Daniel Pancu având o serie de cinci succese consecutive.

Înainte de derby-ul din Capitală, Marius Șumudică a transmis că diferența o poate face publicul prezent pe Arena Națională. Organizatorii se așteaptă la un asistență record pentru acest sezon: 40.000 de suporteri.

Rapid se va bucura de o peluză de 8.000 de locuri. Deși FCSB va avea un număr mai mare de fani, Marius Șumudică a expus că, după forma de moment, echipa lui Daniel Pancu pleacă cu prima șansă în derby-ul rundei cu numărul 13.

”La derby se schimbă lucrurile. Dacă arată la fel ca la ultimele jocuri, Rapidul bate. La derby se automotivează, intervine dorința asta de victorie, e rivalitatea.

Se pot schimba datele problemei, mai ales că vor juca pe Arena Națională, la FCSB, cu mai mulți fani ai gazdelor. Acolo se schimbă situația, ca forță în teren. Dar derby-ul e derby, nu se știe niciodată. Însă, la cum arată echipele în momentul de față, Rapidul e favorită”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.