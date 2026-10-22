Gigi Becali pregătește schimbări importante în lot și a anunțat că va controla personal campania de transferuri din iarnă. Latifundiarul din Pipera vrea ca echipa să rămână aproape de primele locuri până la finalul anului, apoi să aducă mai mulți jucători pentru a îmbunătăți lotul.

„O să facem față până în iarnă. Adică să rămânem așa, să nu se mărească distanța față de Dinamo, Craiova și Rapid. Adică să batem Rapid și să mai recuperăm, să fim la 7-8 puncte de primul loc după. În iarnă se va întâmpla nenorocirea. Aduc eu fotbaliști, nu mai las pe nimeni. Aduc 4-5 jucători!”, a declarat Gigi Becali.

Ce posturi vrea să întărească Gigi Becali

Finanțatorul FCSB a precizat că își dorește cinci transferuri, de la mijlocul terenului până în atac și apărare. Acesta caută un mijlocaș defensiv, un mijlocaș ofensiv, un atacant central, un jucător de bandă și un fundaș central.

„Vreau jucători pe posturile de 6, 10, 9… și un atacant de bandă, și un fundaș central, deci 5 jucători. Nu se mișcă nimic dacă nu văd eu jucătorul. Nimeni, nu mai am încredere în nimeni! La concluzia asta am ajuns… Ei lucrează toți, ei fierb laptele, eu aleg spuma! Eu scot untul!”, a mai spus patronul la Fanatik.

În vară, FCSB a avut mai multe mutări pe piața transferurilor. Printre numele trecute în lista sosirilor s-au aflat Aymen Boutoutaou, Meriton Korenica și Ronny Labonne, dar și Denis Drăguș, Eddy Gnahore, Karlo Muhar și Dylan Batubinsika. Arnold Garita a venit sub formă de împrumut.