Jucătorul care l-a impresionat pe Rednic! Ce decizie a luat „Puriul” în privința lui Sorescu: „Va veni luni un fundaș!”

Mircea Rednic este convins că echipa sa va arăta mult mai bine după pauza competițională provocată de meciurile naționale și anunță un nou transfer în „Groapă”.

„Bine că s-a terminat (turul). Pentru noi reîncepe campionatul de la meiciul cu Voluntari.

După ce am încasat primele două goluri am echilibrat jocul, iar în repriza a doua a fost mult mai bine, am avut câteva situații de a înscrie, însă am fost egoiști.

Avem două amicale, cu Petrolul și cu Astra, unde le voi da șansă jucătorilor veniți ultimii să câștige ritm și eu sunt convins că la meciul cu Voluntari vom arăta mult mai bine.

Nu mi-e greu să lucrez la Dinamo, pentru că îmi fac meseria și îmi place. Și jucătorii sunt la fel, sunt limite, dar ei fac eforturi. Mi s-a părut că au intrat cu teamă, aș vrea să avem mai multă încredere”, a spus Mircea Rednic la finalul meciului cu CFR Cluj.

Rednic: „N-am ce să-i reproșez lui Ivanovski!”

Despre Ivanovski: „Au fost situații în care avea coleg liber care putea trage la poartă. Le-am și zis. Important este ca echipa să câștige, nu să dea ei gol. Dar lui nu am ce să-i reproșez, pentru că băiatul ăsta face evorturi foarte mari, aleargă, se bate. Agresiv, cu talie... Data viitoare o să dea pasă dacă mai vrea să mai joace, dacă nu, o să stea pe bancă, pentru că acum am soluții pentru atac”.

Rednic: „Deian va urca mai sus!”

Despre Deian Sorescu: „Mă bucur că vine întreruperea asta cauzată de meciurile naționalei. Mai mult ca sigur vom semna și cu fundașul dreapta. Pentru că eu o spun din nou, Deian Sorescu nu e fundaș dreapta, chiar dacă el se încăpățânează și vrea să joace acolo. Vom avea și fundaș dreapta de luni. Deian va urca mai sus, unde cred eu că poate da randamentul maxim”.