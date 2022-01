Iulian Cristea le-a scos bani din buzunar jucătorilor lui CFR Cluj! Ce primă ar fi încasat în cazul unei victorii cu FCSB

Partida de pe Arena Națională a avut cu totul alt deznodământ față de meciul tur, încheiat 4-1 pentru ardeleni, după un show de forță în Gruia. Duelul dintre primele clasate a fost un adevărat spectacol, încheiat cu nu mai puțin de șase goluri.

Plecând din postura de favorită clară, atât datorită poziției din clasament, cât și prin prisma meciului tur, CFR Cluj s-a încurcat cu echipa lui Toni Petrea, iar rezultatul îi costă bani frumoși pe jucătorii lui Dan Petrescu.

Golul lui Cristea le-a scos bani din buzunar jucătorilor de la CFR Cluj!



Scorul a fost deschis de Octavian Popescu, cu o super-execuție, de la mai bine de 20 de metri, însă Gabriel Debeljuh și-a făcut treaba și a marcat de două ori, ducându-și echipa în avantaj la pauză.

Intrat în startul părții secunde, Vali Gheorghe a restabilit egalitatea pe Arena Națională, însă tot o rezervă, a CFR-ului de această dată, Alex Chipciu, a dus campioana en-titre din nou în avantaj. Jucătorii lui Petrescu au fost aproape de victorie, însă Iulian Cristea le-a furat bucuria cu un gol marcat cu un minut înainte de fluierul final.

Golul lui Cristea i-a costat pe fotbaliștii pregătiți de Dan Petrescu, șefii CFR-ului promițându-le primă de victorie dacă se impuneau pe Arena Națională. Fotbaliștii grupării din Gruia au ratat o primă de câte 3 000 de euro după remiza cu FCSB-ul, anunță Fanatik.

Dan Petrescu, furios după remiza cu FCSB: „Nu ajungem campioni așa niciodată!”



„E clar că, dacă la începutul meciului spuneam că facem egal, aș fi fost fericit, dar să conduci 2-1 și 3-2... nu-mi aduc aminte la CFR când am condus așa să fim egalați. E prima oară în cinci ani cred și e normal că sunt trist și supărat. Ai 3-2, fac două schimbări, iar fundașul care intră nu sare. Mă așteptam ca un fundaș fresh să dea în minge. Regret că am făcut acea schimbare, sunt supărat pe toți, pe mine. Poate la rece, când mă voi calma, voi aprecia acest punct.

Când ai 3-2 în minutul 93, n-ai voie. Nu ajungem campioni așa niciodată. N-ai cum să iei campionatul așa. Mai ales că și în amical am luat 3 goluri cu o echipă din Spania. Dacă vom continua așa, titlul se va duce în altă parte. Am mai luat așa cu Poli Timișoara, când am pierdut 3-4, dar a fost o întâmplare. FCSB are jucători extraordinari, dar dacă vrem să facem față în campionat și în Europa trebuie să ne apărăm mai bine”, a declarat tehnicianul la finalul meciului.