Becali exultă după reușita lui Tavi Popescu: „Dacă dă cineva 30-40 de milioane acum, practic îl fură!”

Tavi Popescu a făcut un joc bun în fața CFR-ului și a reușit să marcheze primul gol al meciului, după o execuție de zile mari.

Becali, patronul FCSB, s-a arătat extrem de încântat de evoluția fotbalistului său și este convins că dacă l-ar vinde în momentul de față cu 30 de milioane de euro, s-ar păcăli.

„Tavi Popescu, exact cum ați ghicit, e jucător de 100 de milioane. Așa e, sunt mulțumit. E mare jucător. E posibil, i-am zis lui MM, să mi-l fure unul cu 30-40 de milioane acum. Dacă dă 30 de milioane, îl fură acum.

Îl dau dacă îmi dă 30 de milioane, dar dacă îl mai țin doi ani, fără 100 nu-l dau. Dacă sunt unii deștepți și îmi dau 30, nu pot să-l țin. Problema e că echipa fără el are niște probleme cum am avut cu Sepsi. Fără el am avut probleme. E un jucător exponențial. E jucător de echipă mare, e mai important decât Tănase acum”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Ilie Dumitrescu cere un post nou pentru Octavian Popescu

Tavi Popescu a marcat cel de-al cincilea său gol în acest sezon de Liga 1, iar prestația sa l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să ceară ca Octavian Popescu să nu mai fie folosit în bandă.

„Ar trebui să tragem o concluzie. Octavian Popescu nu e jucător de bandă. Ori inter, ori în spatele atacantului, Și a făcut un joc senzațional în repriza asta. Un 3-5-2, cu el puțin în spatele atacantului. Ori inter, ori mijlocaș în spatele atacantului.

S-a ridicat la cel mai înalt nivel. Cel mai bun meci pe care l-a făcut vreodată Tavi Popescu. Încântător!”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru sursa citată mai sus.