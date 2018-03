Ionita, declaratia saptamanii: de ce a ajuns sa joace pentru echipa a doua a lui CFR! :)

Alex Ionita a ajuns la CFR iar iarna pentru 1,2 milioane de euro

CFR a platit bani mult pe Ionita, dar fostul mijlocas al Astrei nu a reusit deocamdata sa se integreze la nivelul asteptarilor.

Ionita a ajuns astfel sa joace meciuri pentru CFR Cluj II, dar spune ca nu a fost trimis acolo, ci ca el a vrut sa mearga la liga a 3-a.

"S-a interpretat gresit, nu am fost trimis la echipa a doua. Am fost intrebat daca vreau sa merg. De fiecare data imi face placere sa joc fotbal, oriunde ar fi, chiar si la liga a 3-a."

"Nu uit de unde am plecat. Aveam nevoie de un meci in plus si am acceptat sa merg acolo cu drag".

Din cauza formei slabe, Ionita a pierdut si echipa nationala.

"Normal ca imi doream sa fiu la nationala, dar trebuie sa ma pregatesc, sa prind un loc de titular in echipa, pentru ca e foarte greu. Asta e cel mai important in momentul de fata", a spus Alex Ionita.

Ionita a marcat un gol azi pentru CFR, in victoria 3-1 cu Timisoara.