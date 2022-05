Ion Țiriac nu se uită la bani! Donație uriașă făcută de afaceristul român. Peste 100 de milioane de euro

Banii vor fi folosiți pentru construirea, la Otopeni, a unei academii de tenis impresionantă.

În noul complex sportiv care va fi ridicat, tinerii sportivi vor putea practica înotul, gimnastica, dar și tenisul de câmp.

Ion Țiriac, donație de peste 100 de milioane de euro

„Trebuie să adaug că există o donație de 100-150 de milioane de euro de la Federația Inernațională Țiriac. Banii vor fi folosiți la Otopeni. Vom face un hotel, o piscină olimpică a acoperită, o sală de gimnastică, un teren de tenis și o academie de tenis cu 30 de terenuri”, a spus Țiriac, potrivit gsp.ro.

Academia ar urma să fie gata, potrivit lui Țiriac, până în 2024.

„Vreau să am 30 de terenuri și un central de 7.000 de locuri. Pentru că ăla de la BNR de l-a construit Ceaușescu s-a terminat! Eu lucrez la o altă dimensiune, vreau s-o fac și să rămână. Banii îi am, mai ales după ce-am vândut și turneul de la Madrid. Eu fac în Otopeni în 2 ani, deci în 2024!”, a mai Țiriac.