După doar patru meciuri jucate la FCSB de Dorin Rotariu, Gigi Becali a anunțat că nu are de gând să mai mizeze pe atacantul transferat în această toamnă și îi va propune rezilierea contractului.

Ioan Andone, care a lucrat cu Rotariu la Dinamo, spune că Dorin a fost folosit pe un post greșit la FCSB și i-a dat un sfat fostului său elev în cazul în care va mai primi vreo șansă la FCSB.

În ceea ce o privește pe FCSB, "Fălcosul" spune că vicecampioana ar trebui să își întărească atacul în iarnă cu un veritabil vârf de careu și susține că revenirea lui Vlad Chiricheș va fi esențială în angrenajul echipei lui Elias Charalambous.





"FCSB depinde foarte mult la ora actuală de Coman. Coman a venit după o accidentare, a făcut niște tratamente și n-a fost în ziua lui bună. Cu Coman în zi bună, ar fi avut probleme Rapid.





Eu cred că lui FCSB îi trebuie un atacant central, să fie competiție la Compagno. Rotariu nu e un vârf împins, ci un jucător de părție laterale sau de al doilea vârf, adică el să poată să atace spațiile.





FCSB are nevoie de un vârf și de Chiricheș. Dacă își revine Chiricheș, lucrurile revin la normal. Cu el în teren e altfel. Dacă va fi sănătos, sunt favoriți la câștigarea titlului. Sunt pe primul loc!"





Ăsta e Gigi. Toată lumea îl cunoaște. Trebuie să accepți. Ca jucător nu trebuie să te gândești la asta, ci să-i demonstrezi lui că ești în regulă. Eu sunt convins că antrenamentele sunt bune, au un preparator fizic foarte bun, lotul foarte bun. Criticile astea le face patronul care îți dă banul. Eu nu sunt de acord cu ele, dar e problema patronului ce face și ce presiune pune pe jucători", a spus Ioan Andone, într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

4 meciuri a strâns Dorin Rotariu la FCSB, în total 214 minute fără vreo realizare notabilă.

20.000 de euro este salariul încasat de Rotariu la FCSB

Gigi Becali: ”Pentru mine, Rotariu e cauză pierdută”

Omul de afaceri a anunțat că e gata să-l dea afară pe Dorin Rotariu (28 de ani) de la echipa sa. ”E cauză pierdută”, a fost concluzia trasă de Gigi Becali.

"L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș.

Asta e cu Rotariu. Îi dau 8 luni 160.000 de euro și la revedere! Pentru mine, cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o încolo de treabă. Băi, dar nimic?”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.