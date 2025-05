Daniel Zsori (26) şi Marinos Tzionis (50) au marcat pentru arădeni, în timp ce golul de onoare ale echipei antrenate de Gheorghe Hagi a fost înscris de Denis Alibec (90+5).

Farul Constanța era neînvinsă de cinci etape, în care avea trei victorii şi două egaluri, în timp ce UTA Arad venea după trei înfrângeri consecutive în play-out.

În urma acestui rezultat, "Bătrâna Doamnă" a acumulat 30 de puncte cu doar o etapă înaintea finalului de sezon. în timp ce formațiile care ocupă locurile de baraj, FC Botoșani și Sepsi OSK, sunt la patru lungimi în spate, astfel că ardelenii sunt salvați.

Mircea Rednic a vorbit despre viitorul său la UTA Arad

După meci, experimentatul tehnician a fost întrebat dacă va mai continua pe banca tehnică a ardelenilor.

"Nu știu, mai am un meci, după discutăm. Mai am un an de contract, v-am spus care sunt cerințele mele. Este un oraș de fotbal. Dacă domnul Meszar, că el m-a adus aici și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și echipă, decide că vor altceva, nu e nicio problemă.

E un sezon ratat, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Am dus lipsa unui atacant adevărat. Costache face un efort bun, dar nu e atacant. (n.r.-Ce vă reproșați?) În unele cazuri poate nu am fost nici eu inspirat. Parcă mă spovedesc, lăsați-mă să mă bucur. Obiectivul clubului era salvarea de la retrogradarea, am sărit și peste baraj, dar eu mi-aș fi dorit mai mult", a declarat Mircea Rednic, la Digi Sport.