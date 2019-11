Intra Gigi in actiune? Anunt de ULTIMA ORA la Dinamo: Ce i-a cerut Montini impresarului sau + reactia clubului

Dinamo ar putea sa il piarda pe Montini.

Atacantul celor de la Dinamo, Mattia Montini, ar putea pleca la sfarsitul sezonului de la Dinamo, iar "cainii" ar putea sa nu obtina niciun ban in schimbul sau.

Potrivit Gazetei Sporturilor, Montini i-a spus deja impresarului sau sa ii caute echipa, iar in cazul unei oferte convenabile, acesta ar putea pleca inca din iarna. Daca va pleca in aceasta iarna, Dinamo ar putea sa obtina o suma de bani in schimbul jucatorului, insa daca va pleca la vara, "cainii" nu vor incasa niciun ban.

Ionel Danciulescu: "Vom vedea ce rezultat vor avea negocierile!"



Ionel Danciulescu a vorbit despre situatia lui Montini si a spus ca a fost contactat de conducere pentru a i se oferi prelungirea contractului.

"Montini este in ultimul an de contract si conducerea a avut discutii cu el pentru prelungire. Eu nu am vazut ca ar fi nemultumit de ceva, se simte foarte bine. Trebuie sa tinem cont ca la noi si-a relansat cariera. Nici mie si nici lui Florin Prunea nu ne-a spus ca ar vrea sa plece. Vom vedea ce rezultat vor avea negocierile", a spus Ionel Danciulescu pentru dinamo1948.club

1 milion de euro este cota lui Montini in acest pe transfermarkt.com