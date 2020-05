Inca un fotbalist devine membru de elita in programul DDB! Suporterii continua sa stranga bani cu succes: donatie impresionanta

Suporterii "cainilor" strang in continuare bani pentru echipa si fac eforturi pentru a cumpara pachetul de actiuni majoritar al clubului.

Dorin Rotariu, campion cu Astana in Kazakhstan, se implica in programul DDB si a anuntat membru de elita, anunta PCH.

Fostul jucator al alb-rosilor va face o donatie de 1948 de euro:

"Dorin, bine ai venit cu inima acasa!

El este noul membry Elita al Porgramului Doar Dinamo Bucuresti, cu un abonament de 1948 de euro pe an. Nu vom uita niciodata bucuria lui de a juca fotbal si bucuria primului gol la Dinamo, atunci cand a alergat sa-si imbratiseze mama, ca semn de dragoste si recunostinta.

In gestul lui am vazut un rezumat al intregii copilarii a unui baietel care se apuca de fotbal. De cele mai multe ori, devenirea ca fotbalist este visul tatalui, dar cea care il duce in fiecare zi la antrenament este mama. O mama care isi petrece o parte din viata privind prin gard fiecare reusita si fiecare cazatura a fiului. Copilul s-a facut mare si este fotbalist. S-a schimbat mult. Dar educatia primita acasa a ramas.

Acum, Dorin a facut acelasi gest fata de clubul care l-a crescut pentru un timp si fata de noi, cei de dincolo de gard, care l-am indragit, care am crezut in el si care am cantat pentru el. Haita celor care n-au uitat ca au trecut si pe aici este tot mai mare. Ii asteptam pe toti cei carora Dinamo le-a daruit sansa de a se afirma, de a deveni nume importante un fotbal”, a fost comunicatul fanilor din PCH.