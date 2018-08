Pretul urias fixat de Hagi pentru transferul lui Matan! Cati bani i-a cerut Craiovei: "Il invit pe Rotaru sa bage mana in buzunar"

Oltenii trebuie sa-l vanda pe Mitrita ca sa-l ia pe noul pusti minune al lui Hagi. 3 milioane cere Hagi pe Matan. Craiova tocmai i-a platit un milion lui Hagi pentru Cicaldau.

Oltenii il vor pe Matan si spera ca Hagi sa mai lase din pret!

"Eee pleaca la Craiova! Pai are bani Craiova?! Are bani sa-l plateasca?! Sa dea atunci banii, il invit pe Rotaru, dar trebuie sa bage mana in buzunar mult", a spus Gica Hagi.

"El intotdeauna ma suna si zice ca nu plateste mult! Pai, si atunci de ce ma chemi?! Daca Mitrita e 3 milioane, atunci si Matan...cat o costa?!", a mai spus Hagi.

Cu 3 pusti de 19 ani in echipa, Hagi a facut 2-2 acasa cu Vitesse. Inca viseaza la calificare.



"Poate facem un 3-3, cum am facut la Craiova", a mai spus el.