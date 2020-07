'Cine e PRIMUL?' :))  Alex Matan i-a dat SAH MAT reporteritei, dupa ce a fost informat ca este al doilea cel mai scund fotbalist din Liga 1

Alexandru Matan a deschis scorul pentru FC Voluntari in partida castigata cu 2-0 in fata lui Sepsi.

Imprumutat de Viitorul la Voluntari, Matan a marcat cu capul in poarta lui Sepsi Sf. Gheorghe, eveniment rar, avand in vedere inaltimea jucatorului. Matan masoara 1,65 m si este al doilea cel mai scund fotbalist din prima liga romaneasca! Interbat dupa meci ce parere are despre reusita sa, avand in vedere inaltimea pe care o are, Matan a oferit un raspuns fabulos!

"Cine e primul? M-am obisnuit cu treaba asta de cand eram mic. Sunt poreclit 'Piti' inca din copilarie", a spus Matan la Digisport.

Jurnalista care i-a adresat intrebarea nu a putut sa ii ofere lui Matan informatia solicitata, insa cel mai scund jucator din Liga 1 este Dragos Gheorghe de la Astra Giurgiu. Mijlocasul are o inaltime de 1,60 m!