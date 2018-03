ACUM LIVE VIDEO Romania U19 2-0 Serbia U19! GOOOOOOOOL! Matan si Morutan inscriu 2 goluri superbe in 3 minute!

Nationala Romaniei Under 19 joaca in Turul de Elita contra Serbiei.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

LIVE TEXT

Min 23. GOOOOOL ROMANIA! Morutan dubleaza avantajul Romaniei cu un sut cu stangul la coltul lung!

Min 20. GOOOOOL ROMANIA! Matan deschide scorul dupa o actiune superba a nationalei cu pase din prima si o finalizare din fata portii a jucatorului de la Viitorul

Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti gazduieste in aceasta seara partida dintre nationala Under 19 a Romaniei contra selectionatei similare a Serbiei din Turul de Elita. La turneul final programat în Finlanda, in perioada 16-29 iulie 2018, se califica selectionatele care castiga cele 7 grupe de la Turul de Elita. Tragerea la sorti pentru faza grupelor din cadrul turneului final va avea loc pe 30 mai in Vassa, Helsinki.

Iata echipele de start

Romania: 1. Vlad – 2. Harut, 5. Screciu, 3. Dima, 4. Neciu – 14. Baluta, 6. Dulca – 8. Morutan, 7. Dragomir (C), 10. Matan – 9. Santean

Rezerve: 12. Costache, 11. Micovschi, 13. Boboc, 15. Lazar, 16. L. Gheorghe, 17. Dragus, 18. Trusescu, 19. Moldoveanu, 20. Merloi

Antrenor: Adrian Boingiu

Serbia: 1.Dekic – 13. Velickovic, 5. Veselinovic, 6. Bosnjak, 3. Terzic – 20. Nikolic, 4. Kojic, 8. Petrovic, 18. Jovanovic – 19. Stuparevic, 9. Jovelijic

Rezerve: 12. Cupic, 7. Stanojev, 11. Jovanovic, 14. Devetak, 15. Ivancevic, 16. Maksimovic, 17. Miskovic

Antrenor: Milos Velebit

Partida este in direct LIVE VIDEO pe canalul de Youtube al FRF.