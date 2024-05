Ilie Năstase, fost mare tenismen român, dublu campion de Mare Șlem, a fost prezent pe Arena Națională la FCSB - CFR Cluj 0-1 și i-a înmânat la finalul confruntării trofeul Superligii României căpitanului Darius Olaru.

Ilie Năstase a intervenit în conflictul FCSB - CSA Steaua după ce a înmânat trofeul Superligii sâmbătă seară

Nasty a vorbit despre conflictul FCSB - CSA Steaua și a susținut că echipa patronată de Gigi Becali ar fi, în fapt, adevărata Steaua București care a triumfat în Cupa Campionilor Europeni în mai 1986, chiar dacă instanța a decis contrariul.

”Am mai fost pe teren și acum 9 ani. Am intrat pe teren cu trofeul cu Laurențiu Reghecampf și Gheorghe Mustață. Eu sunt la Steaua de la 7 ani. Am vreo 70 de ani de Steaua. Cred că sunt cel mai în vârstă stelist în viață. Eu așa mă consider. Mie mi-a plăcut și fotbalul. Țin minte când l-am cunoscut pe Anghel Iordănescu. Avea 10 ani când a venit la Steaua

Domne, am mai fost în România la meciuri, dar atmosferă așa frumoasă nu am mai văzut. Nici la meciurile naționalei. Am văzut că au fost foarte mulți susținători ai Stelei și din provincie. Asta înseamnă iubirea pentru un club care a făcut ce a făcut. A câștigat o dată, a mai fost în finală și a mai fost în semifinale. Eu mă duc des la fotbalul și nu am văzut asemenea atmosferă. A spus și Dan Petrescu. Mai ales că au și pierdut. Nu a mai conta.

Mă bucur că m-au primit frumos suporterii și ei știu că eu sunt suporter de mult timp. Nu e de azi, de ieri. Au ținut să îmi mulțumească pentru asta că eu am susținut indiferent de ce se întâmplă.

Eu mereu vin în uniformă și nu puteam să vin altfel. Păi dacă m-au avansat la gradul de general? Dacă eram colonel precum Talpan nu veneam. Și în Ghencea de 7 mai tot așa am venit. Pentru mine FCSB e Steaua, deși eu cu domnul Becali am avut multe întâlniri dure. Dacă dânsul nu era, Steaua nu exista. Eu susțin pe cine vreau. Dacă sunt îmbrăcat militar trebuie să-l susțin neapărat pe Talpan? Eu n-am treabă cu el. Eu am fost sportiv și nu am treabă cu nimeni. Eu fac ce vreau în viața mea, așa cum am făcut-o mereu și așa o să fac în continuare”, a spus Ilie Năstase, potrivit Fanatik.

Câți bani poate încasa FCSB în scenariul SF al lui Gigi Becali

Becali nu țintește, însă, doar titlul de campion, ci și un parcurs senzațional în cupele europene. Omul de afaceri a anunțat că nu va da prime jucătorilor pentru câștigarea titlului, ci doar dacă aceștia vor aduce bani în conturile clubului.

Acest lucru este posibil doar cu un parcurs cât mai bun în competițiile organizate de UEFA. Dacă va câștiga titlul, FCSB va începe din primul tur preliminar, iar dacă va reuși să treacă va fi recompensată cu 280.000 de euro.

Suma primită din partea UEFA va crește în următoarele două tururi preliminare. În turul doi și trei, FCSB ar putea primi 380.000, respectiv 480.000 de euro.

În play-off, FCSB ar putea încasa nu mai puțin de cinci milioane de euro, iar accederea în grupe este premiată cu 15,6 milioane de euro. În total, dacă i-ar îndeplini visul lui Gigi Becali, Florinel Coman și compania ar aduce în conturile clubului din Berceni nu mai puțin de 21,7 milioane de euro!