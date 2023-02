Un fost campion cu CFR Cluj s-a implicat, din Italia, la ultimul transfer realizat de campioana României!

Pentru acest transfer s-a implicat și fostul fotbalist din Gruia, Felice Piccolo (39 de ani), care a evoluat pentru CFR Cluj între 2010 și 2014, timp în care a câștigat două titluri și a jucat în grupele Ligii Campionilor.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie pe pagina sa de Twitter că Filip a semnat un contract valabil până în 2026 cu CFR Cluj, iar mutarea a fost intermediată de agentul Mattia Buongiorno și de Piccolo, care și-a înființat o agenție specializată în management și scouting.

Anul trecut, fostul fundaș central italian colabora cu clubul Reggina, acolo unde a debutat în Serie A.

???? Excl. - Done Deal! Robert #Filip (born in 2002) to #Cluj from #Alessandria. Contract until 2026. Deal completed by the agent Mattia Buongiorno and Felice Piccolo. #transfers