I-au bătut pe „câini” și au prins curaj! FC Argeș, obiective mărețe în 2022: „Vrem să jucăm finala!”

Piteştenii au deschis scorul prin Alexandru Işfan (51), în urma unui corner. Dinamo a trimis mingea în poartă în min. 58, prin Cosmin Matei, dar arbitrul Marcel Bîrsan a fluierat un fault în atac inexistent.

Ionuţ Andrei Şerban (69 - penalty) a majorat avantajul echipei din Trivale, după ce Răzvan Patriche l-a faultat pe Cristian Dumitru. Golul de onoare al dinamoviştilor a fost înscris de nord-macedoneanul Mirko Ivanovski (86).

FC Argeș, obiective mărețe

Jean Vlădoiu, președintele lui FC Argeș, s-a arătat extrem de încântat de evoluția fotbaliștilor lui Prepeliță și a făcut publice obiectivele mărețe pe care piteștenii le au în noul an: calificarea în playoff și accederea în finala Cupei României.

„Eu cred că Dinamo este o echipă bună. La ce am văzut in această seară, putea să realizeze mult mai mult.

Mă bucur tare că am câștigat cele trei puncte puse în joc. În această seară am reușit să marcăm două goluri și mă bucur că am câștigat.

Etapa viitoare mergem la Craiova (piteștenii au meci cu FCU), iar pentru noi urmează opt „finale”. Avem această oportunitate pentru a ne bate la playoff, după aceea vom vedea ce va fi și în Cupa României, pentru că FC Argeș nu a mai ajuns de mult într-o fază așa avansată în această competiție și ne dorim foarte mult să jucăm și această finală.

Felicit staff-ul și jucătorii, iar suporterilor le mulțumesc că au venit să susțină echipa pe acest ger”, a spus Jean Vlădoiu, la finalul meciului FC Argeș - Dinamo.