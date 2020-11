I-a trecut supararea lui Prunea pe Rednic? Declaratie neasteptata a fostului oficial din Stefan cel Mare: "Pai de ce sa nu il vad pe Rednic la Dinamo?"

Florin Prunea a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Rednic sa revina la Dinamo.

Declaratia neasteptata a venit chiar la cateva zile dupa ce Prunea a castigat prima etapa a procesului cu Mircea Rednic.

Rednic impreuna cu fiica lui Luana, au pierdut prima etapa a procesului cu Florin Prunea, dupa ce l-au dat in judecata pentru niste declaratii facute de fostul portar roman in vara anului trecut. Faimilia Rednic are la dispozitie 30 de zile pentru a face apel.

Chiar daca cei doi se afla in plin proces, Florin Prunea a declarat ca il vede pe Rednic la Dinamo, in conditiile in care Cosmin Contra a anuntat public ca vrea sa plece din Stefan cel Mare.

"Pai de ce sa nu il vad pe Rednic la Dinamo? L-as vedea, de ce nu?! E dinamovist, dar depinde cine il angajeaza. Rednic nu pierde niciun ban, din contra, el si-a luat banii inapoi din drepturile de TV.

Lui Rednic i s-au dat si banii pe loja, i s-au platit si lojele pe care le luase, el nu a pierdut. El nu a ajutat, el a imprumutat, a fost doar un creditor", a spus Prunea pentru AntenaSport.