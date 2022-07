Becali vrea să reducă salariile la FCSB! Analiza făcută de MM Stoica: „Discutăm de bani mulți!”

Becali a anunțat că va încerca în perioada următoare să scape de fotbaliștii cu salarii mari, iar dacă echipa nu se va califica în grupele Conference League, atunci va vinde toți jucătorii valoroși pe care îi are îl lot și va face din FCSB o echipă de pluton, care să se autofinanțeze.

MM Stoica consideră că o diminuare a salariilor acum la FCSB este imposibilă, însă subliniază faptul că nivelul salarial nu ar trebui să depășească pe viitor mai mult de 10.000 de euro pe lună de jucător.

„Cred că media salariilor ar trebui să fie 10.000. Doar marii jucători, indispensabili, să aibă peste 10.000, dar nu mult. Suntem în Romania şi discutăm de nişte salarii mari, totuşi. Cum ai putea să faci dacă un jucător nu acceptă că salariul lui şi al unor colegi periclitează viitorul echipei.

Să accepte diminuarea salariului, nu prea cred. Tătăruşanu a acceptat asta, dar a pus condiţia să fie liber când termină contractul, a apărat până în ultima clipă şi uite ce traseu a avut”, a spus MM Stoica, potrivit Orangesport.

Nicolae Dică, favorit să vină pe banca FCSB

Toni Petrea și-a dat demisia de la FCSB după începutul slab al echipei, iar Nicolae Dică este favorit să-i ia locul.

„Am avut și dimineață o discuție la telefon cu nea Gigi. Acum, seara, ne-am văzut, am discutat față în față și am pus niște lucruri la punct, care pentru mine sunt interesante. Sunt ok, e ceea ce îmi doream.

A mai rămas pentru mâine să discutăm niște lucruri. În mare, da, ne-am înțeles. Mie mi s-a părut Gigi Becali mai deschis, mult mai deschis decât data trecută. Acum, vom vedea mâine”, a spus Nicolae Dică pentru sursa citată mai sus - mai multe detalii AICI.