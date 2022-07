Remiză cu Universitatea Cluj, eșec cu Saburtalo Tbilisi, iar acum înfrângere dureroasă în derby-ul cu Rapid București. FCSB a început cum nu se putea mai prost startul sezonului 2022/23.

Gigi Becali a vorbit în exclusivitate la PRO Arena, în cadrul emisiunii Ora Exactă în Sport despre situația FCSB-ului. Nimeni nu își poate explica forma slabă a grupării din Berceni, iar afaceristul se teme mai mult ca niciodată de viitorul formației.

Becali: „Mă tem de orice”

„Eu mă tem la ora asta, și de Mioveni. Mă tem de orice echipă. Nu am fost niciodată în situația asta în care să mă tem. Am ajuns într-un punct în care mă tem și de play-off. Paradoxul e că am ajuns în situația asta când credeam că luăm campionatul cu 5-6 goluri pe meci”, a declarat Gigi Becali.

Rapid - FCSB

Rapid a reușit să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea.