Gigi Becali, pregatit sa ii dea LOVITURA SUPREMA lui Giovanni: "Il uraste cu patima!" Patronul ASTEPTA o super-oferta din Rusia pentru Man

Transferul lui Dennis Man la Parma a creat un adevarat scandal in Romania.

Anamaria Prodan trebuia sa se ocupe de transferul aradeanului in Italia, dar Gigi Becali a sarit-o din schema, iar cel care a intermediat mutarea a fost Giovanni Becali.

Sotia lui "Reghe" a dezvaluit ca finantatorul de la FCSB ar fi dorit sa il vanda pe Man in Rusia, deoarece ar fi incasat 15 milioane de euro, fata de cele 11 pe care le-a primit de la Parma. Acesta mutare ar fi avut loc pe la spatele lui Giovanni, cel care a ajutat le mutarea lui Man in Italia.

"Gigi Becali il uraste pe Giovanni cu patima. Probabil e vorba despre ce afaceri au ei, dar sufleteste Gigi Becali nu il suporta pe Giovanni. In ziua transferului, cand deja imi spusese toate lucrurile astea, noi aveam o problema. 'Cum sa facem sa tragem inca o zi ca sa vina oferta din Rusia?' Dennis Man isi dorea sa mearga in Rusia la acea mare echipa despre care vorbeam. Nu se comparau nici banii.

Gigi spunea 'Tata, nu ma intereseaza de Giovanni, daca noi avem o oferta mai buna din Rusia. Ca sa nu ma fac de ras la patronul Parmei, ii spunem doar ca jucatorul nu a mai vrut sa mearga la Parma, ci in Rusia'. Asa a fost, numai ca in momentul in care m-a jignit i-am spus 'Asa nesimtit esti? eu ma chinui sa aduc oferta din Rusia de 15 milioane de euro si tu mergi la televizor si ma faci pe mine praf?' Chiar sunt tampita la infinit, mi-a luat Dumnezeu mintile? Atunci a izbucnit scandalul", a declarat Anamaria Prodan Gazeta.

In vara lui 2020, rusii de la TSKA Moscova au pus pe masa 12 milioane de euro pentru transferul lui Man si Coman, insa finantatorul de la FCSB nu a dorit sa accepte oferta.