FCSB se află pe poziția a 14-a în clasament, fiind în zona fierbinte. După nouă etape, roș-albaștrii au obținut doar opt puncte, înregistrând o singură victorie, cinci remize și trei eșecuri.

Gigi Becali, finanțatorul clubului, a pus punctul pe "i" și a setat noul obiectiv al jucătorilor. Astfel, fotbaliștii FCSB-ului se vor lupta pentru a câștiga cât mai multe puncte până la încheierea sezonului regulat.

Becali: „Jucătorii care sunt principali vor juca în campionat”

„Ce pot face? Nu am ce face, nu știu ce să zic. Am încredere că își va reveni echipa, o să ne axăm mai mult pe campionat, jucătorii care sunt principali vor juca în campionat și să câștigăm 6-7 meciuri la rând, așa a mai fost o dată, am câștigat 10 meciuri la rând parcă. O să ne revenim, vine și Omrani, se încheagă echipa mai bine.

Noi avem acum un obiectiv, asta e important pentru noi, nu mă așteptam să trăim vreodată așa ceva, mă uit pe clasament. Acum avem treabă cu Petrolul, Sepsi și cu UTA, nu cu Hermannstadt nu avem, nu îi mai putem ajunge noi, nu avem cum, are 22 de puncte și un meci minus, țin cu ei în meciul ăla, joacă cu CFR Cluj. Nu o putem ajunge acum, noi trebuie să putem veni pe locul 5 sau 6. Farul nu are cum să mai piardă locul de play-off.

Ce, din cauza apărării? Ehe...nu e adevărat, nu știu, așa cred eu, așa văd eu, ca nespecialist.”, au fost cuvintele lui Gigi Becali.

Universitatea Craiova - FCSB 2-1

Odată cu înfrângerea împotriva formației dirijate de Mirel Rădoi, FCSB se află la al patrulea rezultat negativ. Trupa lui Nicolae Dică a mai remizat cu FC Voluntari (1-1), a pierdut cu Farul (1-3) și a făcut egal cu Hermannstadt (2-2).

În Bănie, Mitrea a deschis scorul în minutul 32, Compagno a restabilit egalitatea din penalty în minutul 45+6, iar Oaidă a înscris un autogol în minutul 66, blocând tabela la 2-1 pentru gazde.