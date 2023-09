Gheorghe Hagi, mulțumit după victoria cu Sepsi: „Tonul a fost mai ridicat la pauză!” Ce a spus despre Budescu: „Nu mai sunt întrebări” 

Constănțenii au bifat a doua victorie consecutivă în campionat, după startul slab. Campioana a deschis rapid scorul, prin Larie, care a marcat din penalty, în minutul 6, însă oaspeții au egalat în prelungirile primei reprize, prin Marius Ștefănescu. Astfel, cele două echipe au intrat la egalitate la pauză.

Farul însă a trecut din nou în avantaj, în minutul 55, după golul marcat de Constantin Budescu din centrarea lui Kiki. Astfel, campioana en-titre a României a urcat pe locul cinci în clasamentul Superligii, având 15 puncte în 10 meciuri jucate.

Gheorghe Hagi: „Am fost supărat pentru golul luat!”

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului și deși s-a arătat nemulțumit de golul încasat pe final, a fost mulțumit de victorie și de ritmul arătat de jucătorii săi. Hagi a vorbit și despre Constantin Budescu și golul victoriei marcat, dar și despre starea lui Nedelcu, schimbat în prima repriză după o accidentare.

„A venit greșeala în prima repriză, am jucat foarte bine, dar acolo am greșit, trebuia să fim mai atenți. Am vorbit la pauză, e bine că au avut răbdare și au făcut ce trebuie. Eram supărat că am luat gol la pauză, chiar dacă tonul a fost mai ridicat puțin, ei și-au păstrat calmul și au jucat bine în a doua repriză.

Budescu ne-a câștigat trei puncte, efortul pe care l-a făcut tot, e pe drumul bun, cred că nu mai sunt întrebări la calitatea pe care o are. Două victorii, le-am zis că e momentul în care strângem rândurile, jucăm bine, dar ne interesează mult rezultatul.

M-am adaptat și eu la cea am văzut, Budi nu era nici el decis, dacă era se ducea și lua mingea, nu e problemă, sunt doi executanți foarte buni. Nedelcu, nu știm încă, va face teste, în vestiar părea că e mai bine.

De unde să știu eu? Eu cred că Louis are un potențial enorm, un jucător valoros, un nouar de careu, îi trebuie să fie fizic puțin mai bine, a jucat puțin la Fiorentina, la noi a venit și a jucat din 3 în 3 zile, e de făcut antrenamente, de lucrat împreună și lucrurile vor reveni la normal, cred eu”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

În următoarea etapă, Farul Constanța joacă în deplasare cu Oțelul Galați, echipă care are două victorii consecutive și o singură înfrângere în acest sezon.