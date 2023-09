S-a aflat totul la 15 ani distanță! Ce le-a spus Gică Hagi jucătorilor în vestiar după ce s-a certat cu Gigi Becali când era antrenorul echipei 

Antrenorul din prezent de la Farul Constanța, campioana en-titre din România, s-a despărțit rapid de echipa lui Gigi Becali, deși reușise să obțină calificarea în grupele UEFA Champions League, după un conflict aprins cu finanțatorul. Nemulțumit de dorința lui Becali de a se implica în echipă, Hagi nu a fost dispus să facă vreun compromis, astfel că a renunțat la postul său.

Valeriu Răchită a dezvăluit ce discuție au purtat Nicolae Dică și Gheorghe Hagi

Valeriu Răchită a relatat un moment petrecut recent la o consfătuire ținută la Federația Română de Fotbal, când a purtat o discuție cu Nicolae Dică, fost antrenor de la FCSB, care a reușit să califice echipa în grupele UEFA Europa Conference League, după ce l-a „înțepat” pe tehnician în repetate rânduri. Dică a fost dur criticat pentru alegerea de a se întoarce la FCSB, în contextul în care se știa că deciziile sunt la Gigi Becali.

Răchită a povestit că în discuția lor a intervenit Gheorghe Hagi, cel care i-a reamintit lui Dică, jucător în echipa roș-albastră când „Regele” a fost antrenor, ce le-a transmis fotbaliștilor în vestiar după conflictul cu Gigi Becali, chiar înainte de a pleca de la echipă.

„Am avut o discuție cu Dică, știi că eu l-am mai înțepat pe el. De ce l-am înțepat? 'Băi Nick, am fost colegi, ai fost mare fotbalist… Cum să te duci tu undeva unde să fii umilit?'. El n-a înțeles că eu băteam șaua ca să priceapă iapa.

Iar acum am stat de vorbă cu el vreo jumătate de oră la o consfătuire de la FRF. Dică mănâncă fotbal pe pâine. Și îmi pare rău de el, cred că va ajunge antrenor. Și am stat de vorbă și cu Gică Hagi, ne-am adus aminte când a fost antrenor la Gigi Becali. Discuție cu Hagi și Dică.

Și își aduce aminte Gică și îi spune lui Dică: 'Vivi are dreptate și tot ceea ce spune e corect. Îți aduci aminte, Nick, ce v-am spus eu când Gigi a încercat să intre peste mine la echipă? Am venit la voi în vestiar și v-am spus că plec și vă dau un sfat. Nimeni niciodată să nu vă ia personalitatea! Poate să vă ia orice, dar personalitatea să nu v-o ia! Am intrat în vestiar și v-am spus că eu plec, pentru că sunt cine sunt… Și v-am spus ca nimeni să nu vă depersonalizeze niciodată, să nu vă ia coloana vertebrală. Rămâneți drepți! Nu vă lăsați călcați în picioare. Și eu plec!'

Dică a plecat puțin capul jos, apoi mi-a spus: 'Vivi, crede-mă, Gigi mi-a dat libertate până am ajuns în cupele europene. Când am ajuns acolo, s-a terminat tot!'.

Deci asta face Gigi… Se urcă pe rezultate, iar când pierde echipa… Și acum, când au pierdut la UTA, a dat-o pe arbitri, pe două schimbări pe care nu le-a făcut el…”, a declarat Valeriu Răchită conform Fanatik.