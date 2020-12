Gest impresionant al lui Fabbrini! Cum ii ajuta italianul pe angajatii de la Dinamo: "Toti oamenii trebuie sa isi primeasca salariile!"

Situatia financiara de la Dinamo este foarte dificila de cateva luni.

Angajatii clubului se confrunta cu probleme foarte mari din acest motiv, nefiind neplatiti de mai multe luni.

Astfel, Diego Fabbrini a urmat exemplul lui Cosmin Contra si i-a ajutat financiar pe oamenii de la echipa.

"Nu este o situatie normala, dar suntem jucatori profesionisti. Pot vorbi doar in numele meu, dar mie imi face placere sa joc fotbal.

Cateodata, da, am facut asta, pentru ca este o situatie ciudata. Sunt suparat pentru ca toti oamenii trebuie sa isi primeasca salariile", a spus Fabbrini, conform AS.ro.

Mijlocasul ofensiv italian a adaugat ca ar vrea sa continue la clubul din Stefan cel Mare, in cazul in care se rezolva problemele administrative si financiare: "Daca ne rezolvam problemele, raman aici, la Dinamo. Mai am doi ani contract, iar eu si clubul meu trebuie sa ne respectam intelegerea".