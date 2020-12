"As vrea sa cred ca vom fi pe locul 3!" Reactia dura pe care tricolorii nu voiau sa o auda! "Cine spune asta, e plecat de acasa" 

Romania face parte din grupa J in preliminariile pentru Mondialul din 2022.

"Tricolorii" vor juca impotriva Germaniei, Islandei, Macedoniei de Nord, Armeniei si reprezentativei statului Liechtenstein. In timp ce Mihai Stoichita s-a aratat extrem de optimist, spunand ca Romania poate spera chiar la locul 1, iar Ilie Dumitrescu a declarat ca este convins ca echipa lui Radoi va merge la baraj, au aparut si reactiile mai moderate.

Basarab Panduru a spus ca, din punctul lui de vedere, grupa este foarte grea, iar Romania va avea meciuri dificile inclusiv cu Armenia si Liechtenstein, cei mai slabi adversari din punct de vedere valoric.

"E foarte grea grupa. Puteam sa spun grea, dar am picat cu Islanda, ne putem lua revansa. Nu cred ca o sa fie usor nici cu Macedonia de Nord, nici cu Armenia, nici cu Liechtenstein. Armenia nu e usor de batut. Puteam pica si cu alte echipe din acele urne.

Irlanda e sub Islanda, sub astea trei. Cu Grecia era mai bine. Irlanda de Nord nu ne batea. Bulgaria era sub Macedonia de Nord. Cu Finlanda si Bosnia era mai greu. Cehia era mai periculoasa. Cu Scotia si Israel era mai complicat. Cu Rusia, Slovenia era iar dificil.

As vrea sa cred ca vom fi pe locul 3. Daca terminam pe 2... Daca vine vreunul si spune ca batem Germania, inseamna ca e plecat de acasa. E o performanta daca terminam pe locul 2. Pe mine, Islanda m-a speriat rau in prima repriza de la baraj.

Daca n-a aratat un fotbal foarte bun, ce se intampla cand arata un fotbal din cale-afara de bun? In prima repriza cu noi trebuiau sa aiba 4-0. In ultima vreme, Germania a aratat o slabiciune, pe care n-a mai aratat-o in multe meciuri", a declarat Panduru, potrivit Telekom Sport.