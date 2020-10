Florin Prunea, atac devastator la adresa lui Negoita: "Un om care mintea cum respira! Tinea oamenii neplatiti cu lunile, nu aveau ce sa manance!"

Dinamo trece printr-o perioada critica.

Echipa a fost preluata de spanioli de la Ionut Negoita, dar situatia nu s-a schimbat cu mult fata de sezonul trecut. Chiar daca in Stefan cel Mare au fost adusi jucatori staini si se platesc cele mai mari salarii din Liga 1, echipa nu are evolutii bune si este pe locul 14 in clasament.

Fostul oficial de la Dinamo, Florin Prunea, a declarat ca Ionut Negoita este un om care minte foarte mult, iar pe vremea in cand patrona echipa, nu platea luni de zile salariile oamenilor de la Saftica.

"La cate prostii vorbea Negoita, credeti ca aveam timp sa le ascult. Un om care mintea cum respira! Nu ne-a platit si-a batut joc de oameni, tinea oamenii neplatiti cu lunile. Nu pe mine. Oamenii de la Saftica, aveau salarii de 15 milioane, nu aveau ce sa manance oamenii de acolo. Ii mai ajutam eu cu Danciu. Scoteam bani din buzunar. Mai vorbiti de Negoita. Cand a scapat de echipa el era cel mai fericit", a declarat Florin Prunea pentru DigiSport.

