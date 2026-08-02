Cele două echipe și-au dat întâlnire la Arad, pe stadionul ”Francisc von Neuman”, în etapa cu numărul 3 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar Corvinul și Sepsi au împărțit punctele.

Florin Maxim: ”Noi ne dorim play-off-ul, pentru că în play-out oricum ajungem”

Florin Maxim, antrenorul hunedorenilor, a evidențiat după meci că deplasările la Arad, pentru că stadionul Corvinului de la Hunedoara nu e omologat pentru meciuri în primul eșalon, sunt obositoare.

Mai mult decât atât, Maxim a sugerat și că e conștient de faptul că echipa sa va fi în play-out și a explicat că încearcă să-i facă pe jucători să pună în practică tot ce lucrează la antrenamente.

”Încercăm la fiecare meci să punem în practică ceea ce facem la antrenamente. (n.r. Care sunt așteptările la club?) Mi s-a mai pus această întrebare. Tot glumim, dar noi ne dorim play-off-ul, pentru că în play-out oricum ajungem. Deci e clar!

Ne propunem ca de la meci la meci să creștem și să le oferim ceva suporterilor care vin alături de noi. Nu e simplu. Am făcut aproape trei ore de la Hunedoara. Nu e ușor. Oamenii fac eforturi să ne susțină.

Eu asta vorbeam cu băieții în vestiar. Trebuie să le oferim ceva pentru timpul lor și pentru banii lor”, a spus Maxim.

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