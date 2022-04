FCSB a câștigat fără drept de apel meciul cu gruparea ilfoveană și amenință din nou lupta la titlu, însă este și amenințată de poziția Universității Craiova, care are victorii cu primele două clasate. Pentru roș-albaștri urmează duelul cu CFR Cluj din Gruia, meci ce ar putea fi decisiv în economia luptei la titlu.

FCSB - FC Voluntari 4-0 | „Meciul de săptămâna viitoare va decide tot!” Mihai Pintilii, precaut după victoria clară de pe Arena Națională



Toni Petrea s-a aflat în tribune, fiind suspendat după cumulul de cartonașe galbene, astfel că Mihai Pintilii l-a înlocuit pe banca tehnică. Antrenorul secund de la FCSB a vorbit la finalul partidei despre victoria obținută, rămânând însă precaut în declarații.

Totodată, întrebat despre cele trei schimbări de la pauză, Pintilii a motivat simplu punctând „sunt cinci schimbări, trebuie să le facem!”

„Nu am jucat eu, importante au fost punctele puse în joc și ne bucurăm de victorie. Meciul de săptămâna viitoare va decide tot, când câștigi stai relaxat, e normal. Am controlat toată partida, nu cred că am avut emoții, un meci bun. Nu s-a relansat campionatul, o luăm pas cu pas, săptămâna viitoare sunt 3 puncte puse în joc, trebuie să câștigăm.

S-au făcut trei schimbări la pauză, a ieșit Ianis, a ieșit Mamut. Malcom, că a jucat bine? Astea au fost schimbările, am mai dat două goluri, un meci cu schimbări, sunt cinci schimbări, jumătate de echipă, trebuie să schimbăm.

Ianis e un jucător tânăr, trebuie să aibă încredere, mă bucur pentru el, s-a bucurat și el, când intră în teren trebuie să își facă treaba. Mă așteptam să fie un meci dificil, mă bucur că am câștigat.

Va fi un meci foarte greu, cu o agresivitate foarte bună, probabil se vor închide foarte mult pentru că nu au nevoie de victorie, cum avem noi, dar mergem să câștigăm”, a declarat Mihai Pintilii la finalul partidei.

După etapa cu numărul 4, CFR Cluj este lider în play-off cu 45 de puncte, urmată de FCSB, aflată la cinci lungimi distanță. Universitatea Craiova închide podiumul, având 36 de puncte.