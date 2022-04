Ilfovenii au două victorii și două înfrângeri în play-off, însă cea cu FCSB este una usturătoare. Echipa lui Liviu Ciobotariu a avut o mare șansă de a deschide scorul în primele minute de joc, prin Nemec, însă Târnovanu a intervenit bine la lovitura de cap a atacantului, iar apoi roș-albaștrii s-au dezlănțuit.

FCSB - FC Voluntari 4-0 | „De când sunt la echipă nu am primit 4 goluri într-un meci!” Liviu Ciobotariu, la pământ după înfrângerea usturătoare cu FCSB



Tehnicianul grupării ilfovene a vorbit la finalul partidei despre înfrângerea suferită, punctând că de când a preluat echipa, FC Voluntari nu a încasat 4 goluri într-un singur meci, vizibil dezamăgit de erorile făcute de jucătorii săi pe Arena Națională.

„Un joc foarte slab, am făcut foarte multe greșeli, am început de la 0-1 pe un contraatac, unde nu prea primeam goluri, noi rar primim goluri pe contraatac, la faze fixe. Îmi asum rezultatul, atât eu, cât și jucătorii am făcut greșeli. E un duș rece pentru noi, nu am primit de când sunt eu la echipă 4 goluri într-un meci, a fost o zi neagră pentru noi, încă o dată, am făcut foarte multe greșeli.

Nu ar trebui să apară automulțumirea, veneam după două rezultate pozitive, trebuia să avem un moral bun, dar o altă atitudine și altă exprimare în joc. Nu ne-a ieșit nimic azi, am făcut act de prezență.

Nu pot comenta, eu vorbesc de echipa mea, nu de alte echipe, e treaba lor, pot spune orice, eu pot spune că nu avem niciun parti-prix cu nimeni, încercăm să câștigăm fiecare meci dacă se poate, nu intru în polemică, e treaba lor, să vorbească ce vor. Eu vorbesc mereu de echipa mea, așa ar trebui să facă și ceilalți, sunt prea supărat ca să discut.

Sunt două jocuri importante pentru noi, primul de campionat, ar trebui să câștigăm cele 3 puncte, nu am câștigat niciodată cu ei, ne dorim, dar trebuie să fiu atent, vom juca prima manșă de Cupa României și ar trebui să menajez câțiva jucători”, a declarat Liviu Ciobotariu la finalul partidei.

FC Voluntari se află pe locul 4 în clasament, la șase puncte distanță de Universitatea Craiova, aflată pe a treia poziție și la două lungimi de Farul lui Gică Hagi. Pentru ilfoveni urmează duelul cu FC Argeș, ultima clasată din play-off.