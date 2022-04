Căpitanul FCSB-ului așteaptă meciul cu CFR Cluj din etapa următoare. În cazul în care vicecampioana se va impune în Gruia, elevii lui Toni Petrea se vor gândi din nou la titlu. Totuși, decarul FCSB se uită și în jos. ”E în pericol și locul doi”, spune Tănase.

FCSB - FC Voluntari 4-0 | Florin Tănase: ”Mă bucur că am marcat repede”

„Suntem bucuroși că am făcut un meci bun, mai avem șase meciuri, încercăm să le câștigăm pe toate. Am avut noroc că am marcat la începutul meciului, așa se întâmplă cu echipele care se apără, dacă marchezi repede îți faci meciul mai ușor.

Mă bucur că am marcat repede și ne-am apropiat. Eram obligați să câștigăm, e în pericol și locul doi. Păstrăm distanța față de Craiova, vom încerca să câștigăm la Cluj, să fie o luptă interesantă în retur.

Dacă o să câștigăm la CFR Cluj, automat ne gândim la titlu. Rămâne de văzut după meciul de la Cluj. Nu pot să spun înainte de meci, vom avea nevoie și de puțină șansă, putem câștiga după părerea mea”, a spus Florin Tănase, la finalul partidei.

Echipa lui Toni Petrea a profitat de înfrângerea suferită de liderul CFR Cluj și a ajuns la cinci puncte distanță în clasamentul play-off-ului. FCSB a câștigat fără drept de apel duelul cu echipa lui Liviu Ciobotariu și pare pregătită să amenințe prima poziție în clasamentul Ligii 1.

Scorul a fost deschis de Darius Olaru, în minutul 5 al partidei, iar în minutul 26, Ianis Stoica a mărit avantajul echipei sale, stabilind și rezultatul la pauză. Repriza a doua a fost dominată tot de gruparea roș-albastră, iar în minutul 70 a marcat și Florin Tănase. Căpitanul a realizat „dubla” opt minute mai târziu, închizând astfel tabela de marcaj.

După etapa cu numărul 4, CFR Cluj este lider în play-off cu 45 de puncte, urmată de FCSB, aflată la cinci lungimi distanță. Universitatea Craiova închide podiumul, având 36 de puncte.