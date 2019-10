FCSB - Dinamo 1-1 | "Va rog sa ma scuzati" Reactia surprinzatoare a lui Mbappe Coman la finalul partidei! Ce mesaj a transmis

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Golurile au fost marcate de Denis Ciobotariu si Florinel Coman. La finalul partidei, Coman a vorbit despre meci si spune ca isi cere scuze fanilor dinamovisti pentru ca i-a aplaudat ironic la faza la care Istvan Kovacs a decis sa intrerupa meciul si sa trimita echipele la vestiare.

"Este un punct. In seara asta meritam mai mult. Incerc la fiecare meci sa dau totul, la acel gol, a fost un gol norocos. Am intrat motivat, am intrat cu incredere, am avut aceasta galerie fenomenala care ne-a impins din spate. Imi cer scuze fata de fanii dinamovisti pentru ca i-am aplaudat ironic. A fost un meci pe care toata lumea il asteapta, un meci incendiar. Nu mai sunt acel pusti, cand simteam o atingere cadeam, acum nu mai sunt asa", a declarat Florinel Coman la finalul partidei.