Inca un atac devastator al PCH: "Daca FRF mentine echipa ilegal in Liga 1, de ce sa nu o tina la fel de ilegal si Cupa?" Cum arata ultimul comunicat

Continua razboiul dintre Dinamo si FCSB pe seama calificarii in finala Cupei Romaniei.

Dinamo cere ca FCSB sa piarda la 'masa verde' meciul din semifinale dupa ce au incalcat regulamentul in meciul tur si l-au folosit pe Andrei Vlad, care era suspendat.

Regulamentele FRF, ROAF si cel diciplinar se contrazic, iar Dinamo cere ca FCSB sa fie eliminata din Cupa. Decizia va fi anuntata in cursul zilei de astazi.

Suporterii din 'Peluza Catalin Hildan' au venit cu un nou atac la adresa FCSB.

"Fcsb pune la dispozitia comisiei AL TREILEA REGULAMENT, care bate si ROAF-ul si Regulamentul Disciplinar al FRF...

"Cand stimulezi pe cineva sa respecte regulamentul, NU SE NUMESTE MITA.

Si cu asta basta!"

"Pai ce, dicteaza altii pe banii mei?!"

Daca FRF mentine aceasta echipa in Liga-1 in mod ilegal, de ce nu sa n-o mentina la fel de ilegal si in Cupa Romaniei?

Bine macar ca pe la Laussane, teancul de euro nu bate nici francul elvetian, nici regulamentele...", se arata in comunicat.