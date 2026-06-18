La începutul anului 2025, Gigi Becali a renunțat la acțiunile deținute la FCSB și i le-a transferat fiicei sale, Teodora Becali Mincu, cea care la acel moment nu a fost deloc încântată de această mutare.

Gigi Becali este din nou patron în acte la FCSB

Becali deținea 99,99% din acțiunile de la FCSB, însă a decis ca toate acțiunile să fie deține de fiica sa, care a devenit acționar principal la FCSB.

În această vară, Gigi Becali a hotărât însă să devină din nou patronul din acte al lui FCSB, astfel că Teodora Becali Mincu s-a retras din acționariat., Motivul este simplu. Fiica finanțatorului de la FCSB s-a decis să se axeze exclusiv pe afacerile începute în domeniul imobiliar.

Teodora și soțul ei Mihai Mincu dezvoltă primul lor ansamblu rezidențial, în Pipera, care va dispune de 660 de apartamente și 50 de case. Terenul le-a fost pus la dispoziție tot de către Gigi Becali.

FCSB se pregătește pentru Conference League

După un sezoin ratat în care echipa roș-albastră nu a prins nici măcar play-off-ul, FCSB se pregătește acum pentru un nou sezon.

Roș-albaștrii s-au calificat direct în turul doi preliminar Conference League, unde se va duela cu gruparea letonă FK Auda.