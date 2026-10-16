Fotbalistul luat la ochi de Florin Prunea după prima repriză din Dinamo - FC Botoșani: „Slăbuț”

Fotbalistul luat la ochi de Florin Prunea după prima repriză din Dinamo - FC Botoșani: „Slăbuț” Fotbal intern Prunea reghe
SPORT.RO
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Florin Prunea (58 de ani) a analizat prestațiile jucătorilor după primele 45 de minute ale confruntării dintre Dinamo și FC Botoșani, din etapa a 12-a a Superligii, și a taxat jocul unui fotbalist.

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Din articol

Duelul disputat pe Arena Națională s-a încheiat la egalitate la finalul primelor 45 de minute, scor 0-0, deși formația pregătită de Nuno Campos a controlat jocul și și-a creat mai multe ocazii de a marca. Cea mai importantă șansă a primei părți i-a aparținut lui Cătălin Cîrjan, care a trimis mingea în bară în minutul 35.

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Jucătorul criticat de Florin Prunea la pauză

Întrebat despre evoluția lui Danny Armstrong din primele 45 de minute, Florin Prunea l-a criticat pe fotbalistul scoțian, susținând că acesta nu s-a ridicat la nivelul colegilor săi.

„Dinamo a început foarte bine, Karamoko a avut ocazie la prima fază. Anestis a avut două-trei intervenții foarte bune. E un 0-0 viu. Dumiter a fost foarte bine. (n.r. despre Danny Armstrong) A avut o evoluție mai slăbuță”, a spus Florin Prunea, potrivit Digi Sport.

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