În prima repriză a meciului de pe Arena Națională, Martin Pascual (27 de ani), jucătorul transferat în această vară de Dinamo și devenit titular incontestabil în centrul apărării, a văzut cartonașul galben, astfel că va fi suspendat în următoarea etapă.

Dinamo, fără Martin Pascual în meciul cu CFR Cluj

Pentru următorul meci, pe care Dinamo îl va disputa în deplasare cu CFR Cluj, antrenorul Nuno Campos va trebui să mizeze pe Imran Fetai (24 de ani) sau pe Matteo Duțu (20 de ani), ceilalți fundași centrali disponibili în lot.

Martin Pascual a fost transferat de Dinamo gratis, din Spania, acolo unde a evoluat ultima oară pentru CD Mirandes. A mai trecut pe la Rayo Vallecano, UD Ibiza, Atletico Madrid B sau Villarreal B.

La fel ca în ultimele partide, Dinamo mai are doi jucători indisponibili: George Pușcaș și Alexandru Musi. Amândoi se antrenează, momentan, separat, și sunt așteptați să reintre în programul echipei în următoarele săptămâni.

Dinamo - FC Botoșani, echipele de start:

Dinamo: Bellaarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Zandbergen, Karamoko; Rezerve: Roșca, Ungureanu, Fetai, Benavides, Opriș, Duțu, A. Radu, Cr. Mihai, Mazilu, Tarbă, Pinto, Hintsa; Antrenor: Nuno Campos;

FC Botoșani: Anestis - Bayeye, Miron, Diaw, Ilaș - Ongenda, Papa, De Vega - Idowu, Dumiter, Mailat; Rezerve: Gurău, Diarra, Sadiku, Petro, Gama de Silva, Bordeianu, Bodișteanu, Mitrov, Preda, Markovic, Kovtaliuk, Suchianu; Antrenor: Marius Croitoru.